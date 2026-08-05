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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة المغطاة في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة المغطاة، وذلك في إطار توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ورعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبإشراف محمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ضمن خطة الوزارة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة.

وتُقام التدريبات بانتظام ثلاثة أيام أسبوعيًا، هي الأحد والثلاثاء والخميس، تحت إشراف الجهازين الفني والإداري للمشروع، وفق برامج تدريبية علمية تستهدف تنمية القدرات البدنية والحركية للمشاركين، مع توفير إعداد نفسي رياضي متخصص لدعم اللاعبين وتهيئتهم لتحقيق أفضل المستويات.

وأكدت المديرية أن المشروع القومي للموهبة الحركية يمثل أحد أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لبناء قاعدة رياضية قوية بالمحافظات، من خلال اكتشاف الموهوبين في سن مبكرة وتأهيلهم للمنافسة في مختلف البطولات.

ويأتي استمرار التدريبات في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لإعداد جيل جديد من الأبطال الرياضيين القادرين على تمثيل مصر في المحافل القارية والدولية، بما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في النشء ورعاية المواهب الرياضية، ودعم مسيرة تطوير الرياضة بمحافظة الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تنمية القدرات

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