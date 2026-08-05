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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سلامة مندور يتسلم مهام عمله بكلية آداب المنصورة

الدكتور مسعد سلامه
الدكتور مسعد سلامه
همت الحسينى

تسلم  الدكتور مسعد سلامة مندور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،  مهام عمله  بكلية الآداب بجامعة المنصورة لتسيير أعمال عميد الكلية، وذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الإداري والأكاديمي ودعم مسيرة التطوير داخل الكلية.

واستقبل أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملون، والطلاب القرار بترحيب واسع، معربين عن ثقتهم في قدرة  الدكتور مسعد مندور على قيادة المرحلة المقبلة، لما يتمتع به من خبرة أكاديمية وإدارية كبيرة، وسجل حافل في خدمة الكلية والجامعة.

سرعة اعتماد نتائج الطلاب

وبدأت وتيرة العمل داخل الكلية تتسارع بشكل ملحوظ، حيث جرى الدفع بعدد من الملفات العاجلة، وفي مقدمتها سرعة اعتماد نتائج الطلاب، وإنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار شهادات التخرج، بما يضمن تيسير الخدمات المقدمة للخريجين وتمكينهم من استكمال إجراءاتهم الدراسية والوظيفية دون تأخير.

كما شرعت الكلية في تكثيف الاستعدادات الخاصة بحفل تخرج دفعة العام الجامعي، من خلال التنسيق بين مختلف الإدارات واللجان المنظمة، بما يليق بمكانة كلية الآداب وتاريخها العريق، ويحقق تجربة متميزة للخريجين وأسرهم.

وتواصل الكلية استعداداتها المبكرة لانطلاق العام الدراسي الجديد، عبر مراجعة الجداول الدراسية، وتجهيز القاعات والمدرجات، واستكمال الخطط الأكاديمية والإدارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة تستوعب متطلبات المرحلة المقبلة وتواكب توجهات جامعة المنصورة نحو تطوير العملية التعليمية والبحثية.

وتعد كلية الآداب بجامعة المنصورة واحدة من أعرق الكليات الإنسانية في مصر، وتسعى باستمرار إلى تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، من خلال تطوير منظومة التعليم، والارتقاء بالبحث العلمي، وتقديم خدمات متميزة للطلاب والباحثين، بما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع.

جامعه المنصوره الاداب كلية

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