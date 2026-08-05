غدر الصداقة ينتهي بجريمة.. تفاصيل مقـ تل شاب في السويس

شهدت محافظة السويس جريمة مأساوية، أنهت حياة شاب على يد صديقه بعدما استدرجه إلى منطقة نائية بحجة إنهاء الخلافات بينهما، قبل أن يعتدي عليه حتى فارق الحياة.

القصة الكاملة

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان شاب بإحدى المناطق النائية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو عاطل استدرج المجني عليه إلى مكان بعيد عن الأنظار، ثم اعتدى عليه حتى فارق الحياة، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والدة المجنى عليه

وقالت والدة المجني عليه، إن أصعب لحظات حياتها كانت عندما تلقت اتصالًا هاتفيًا من المتهم عقب ارتكابه الجريمة، قال لها خلاله: «تعالي خدي جثمان ابنك»، في مكالمة حولت حياتها إلى مأساة قبل أن تكتشف أن نجلها سقط ضحية للغدر على يد من وثق فيه.

وأكدت خالة المجني عليه أن الخلافات بين سيف والمتهم لم تكن جديدة، موضحة أن المتهم اعتدى عليه قبل نحو عشرة أيام من الواقعة ما تسبب في إصابته واستلزم إجراء 62 غرزة في ساقه الأيمن.

وأوضحت أن سيف خرج من المنزل لمقابلة المتهم وصديقه على أمل إنهاء الخلافات، لكنه تعرض للغدر، مضيفة " قبل ما ينزل حضني وقال لي إنتي حبيبتي يا خالتي ومليش غيرك " وبعدها خرج ولما اتأخر اتصلنا بيه، رد شخص وقال: الحقوا سيف غرقان في دمه».

وأشارت إلى أنهم نقلوه على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة بعد نحو 15 دقيقة فقط، مؤكدة أن الأسرة استلمته جثمانًا وسط حالة من الصدمة والحزن.