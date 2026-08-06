الغندور ينتقد غياب عبد الله السعيد عن معسكر الزمالك: أين الانضباط؟

أبدى الإعلامي خالد الغندور استغرابه من استمرار غياب عبد الله السعيد عن بداية معسكر إعداد الزمالك، رغم مكانته الكبيرة داخل الفريق وخبراته الطويلة، مؤكدًا أن اللاعب يُعد من أكثر اللاعبين احترافية وعقلانية.

عبدالله السعيد

وقال الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن عبد الله السعيد، باعتباره اللاعب الأكبر سنًا وصاحب الخبرات الكبيرة، كان من المفترض أن يكون أول الملتزمين ببداية المعسكر، ليمنح زملاءه القدوة داخل الفريق.

وأضاف أن الانضباط والالتزام هما أساس نجاح أي فريق، متسائلًا عن أسباب عدم انضمام اللاعب حتى الآن، مؤكدًا أن تطبيق النظام على جميع اللاعبين دون استثناء هو السبيل لتحقيق الاستقرار والنجاح داخل الزمالك.