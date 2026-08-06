هاني حتحوت يثير الجدل بشأن وكيل إمام عاشور.. وأمير هشام يرد: آدم وطني خارج المفاوضات

أثار الإعلامي هاني حتحوت تساؤلات بشأن ما وصفه بـ"العامل المشترك" بين عدد من اللاعبين المصريين، وهم محمد عبد المنعم، ومصطفى محمد، وإمام عاشور، مشيرًا إلى أن هذا العامل هو وكيل اللاعبين آدم وطني، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية، مكتفيًا بالقول: "بس كده مش هقول حاجة".

الاهلي

ورد الإعلامي أمير هشام مؤكدًا أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن آدم وطني لا يشارك في مفاوضات تجديد عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي، موضحًا أن اللاعب أبعده عن ملف التفاوض، وأن من يتولى التفاوض حاليًا هو وكيل آخر يُدعى محمد كفتة.

لكن حتحوت تمسك برأيه، موضحًا أن آدم وطني قد لا يكون حاضرًا داخل جلسات التفاوض الرسمية، إلا أنه لا يزال موجودًا في المشهد من خارجها، ويشارك في النقاشات التي تدور بعد الاجتماعات، بينما شدد أمير هشام على أن آدم وطني قد يكون يعمل على تجهيز عروض خارجية لإمام عاشور، لكنه - بحسب معلوماته - ليس جزءًا من المفاوضات الحالية مع الأهلي.