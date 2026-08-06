رقصة «بيان هام» تشعل دعاية فيلم محمود التاني قبل عرضه في السينمات

واصل صناع فيلم «محمود التاني» الترويج للعمل قبل أيام من انطلاق عرضه في دور السينما، من خلال إطلاق رقصة خاصة مستوحاة من أغنية «بيان هام» للمطرب عصام صاصا، في محاولة للتفاعل مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فيلم محمود التاني

ونشر بطلا الفيلم أحمد غزي وأحمد بحر مقطع فيديو ظهرا خلاله وهما يؤديان الرقصة الخاصة بالفيلم، بمشاركة أبطال العمل كارولين عزمي، جنا الأشقر، وتامر هجرس، في أجواء مرحة تعكس الطابع الكوميدي للفيلم، مع دعوة الجمهور لتقليد الرقصة ونشر مقاطعهم عبر مواقع التواصل.

ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم «محمود التاني» في دور العرض السينمائي يوم 12 أغسطس، وسط توقعات بإقبال جماهيري، خاصة مع استمرار الحملة الدعائية المتنوعة التي يعتمد عليها صناع العمل للترويج للفيلم قبل طرحه رسميًا.