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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سموحة يعزز قطاع الناشئين بتعيين هاني العجيزي

هانى العجيزى
هانى العجيزى
رباب الهواري

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة الدكتور محمد بلال، تعيين الكابتن هاني العجيزي نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين، ضمن الجهاز الفني الذي يقوده المدرب البرتغالي ميجيل موريرا، وذلك في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة كرة القدم داخل النادي والارتقاء بقطاع الناشئين وفق أحدث المناهج الفنية والإدارية.

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية نادي سموحة الهادفة إلى بناء قاعدة قوية من المواهب الشابة، من خلال الاستعانة بكفاءات تمتلك خبرات كبيرة في الملاعب والعمل الفني، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الفريق الأول مستقبلًا والمنافسة على أعلى المستويات.

ويعد هاني العجيزي أحد الأسماء البارزة في تاريخ نادي سموحة، حيث يحتل مكانة مميزة بين هدافي النادي عبر تاريخه، كما يمتلك مسيرة حافلة في الكرة المصرية بعدما دافع عن ألوان عدد من الأندية الكبرى، وقدم مستويات مميزة جعلته من أبرز المهاجمين خلال فترات مختلفة من مشواره الكروي.

وخلال مسيرته، مثل العجيزي المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية، كما شارك مع المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم. وخاض أيضًا منافسات كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي، إضافة إلى مشاركته في بطولة ويمبلي، التي شهدت تسجيله هدفًا مميزًا أمام برشلونة، ليترك بصمة بارزة في مسيرته الرياضية.

ولم تقتصر خبرات العجيزي على الملاعب فقط، بل امتدت إلى المجال الفني، حيث عمل ضمن الأجهزة الفنية للفريق الأول في ناديي سموحة وسيراميكا، كما أشرف على فرق الناشئين، واكتسب خبرة إضافية من خلال عمله محللًا فنيًا، إلى جانب حصوله على الرخصتين التدريبيتين الإفريقيتين المستوى الثالث والمستوى الرابع.

ويأمل نادي سموحة أن يسهم هاني العجيزي في تطوير اللاعبين والمدربين داخل قطاع الناشئين، وترسيخ بيئة احترافية تساعد على اكتشاف المواهب وصقلها، بما يتماشى مع رؤية النادي في بناء منظومة كروية مستدامة تدعم الفريق الأول بعناصر مميزة خلال السنوات المقبلة.


 

هانى العجيزى سموحة اخبار الرياضة دورى نايل

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