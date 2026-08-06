مش هتصدق.. سعر إطلالة روبي في أحدث ظهور يثير الجدل

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة خلال إحيائها إحدى الحفلات.

تفاصيل إطلالة روبي

تألقت روبي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود، ونسقت معه جيب قصيرة للغاية تصل لأعلى الركبة بنفس اللون.

وحملت إطلالة روبي، في أحدث ظهور، توقيع دار الأزياء العالمية Balmin، وبلغ سعر التوب 100 ألف جنيه مصري، بينما الجيب وصل سعرها إلى 160 ألف جنيه، ما أثار الدهشة بين متابعيها.

وانتعلت روبي حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، بدت روبي بخصلات شعرها المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.