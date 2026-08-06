ختام الفوج الأول لمعسكر "بوصلة 360.. لأنك قائد" بجامعة الزقازيق بمشاركة 7 جامعات

اختتمت جامعة الزقازيق فعاليات الفوج الأول من معسكر إعداد القادة العاشر تحت شعار "بوصلة 360.. لأنك قائد"، وذلك برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في إطار حرص الجامعة على دعم وتأهيل القيادات الطلابية وتنمية مهاراتهم القيادية وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي.

شهد الدكتور هلال عفيفي حفل ختام المعسكر، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف محمد متولي، بمشاركة طلاب من جامعة الزقازيق وست جامعات مصرية أخرى، إلى جانب عدد من الطلاب الوافدين وطلاب ذوي الهمم، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز التبادل الطلابي وترسيخ قيم التعاون والتكامل بين شباب الجامعات.

حضر فعاليات الختام الدكتور عبد الله مناع عميد كلية علوم الرياضة بنين ونائب رئيس مجلس إدارة المعسكر، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، والدكتور صلاح عبد العال وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة عراقي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شاكر وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريهام زايد رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والدكتور هاني حسن الأستاذ بكلية التربية النوعية، والدكتورة هند العقاد بكلية الزراعة، والدكتورة هبة عبد الكريم بكلية التربية النوعية، وإسلام البنا مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والمشاركين في المعسكر.

وأكد الدكتور هلال عفيفي أن معسكر إعداد القادة يعد من أبرز الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة سنويًا، لما يمثله من فرصة حقيقية لبناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية قدراته القيادية، وإعداده لتحمل المسئولية والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع، مشيدًا بالمستوى المتميز للمشاركين من مختلف الجامعات المصرية والطلاب الوافدين وذوي الهمم.

وتضمن حفل الختام عددًا من الفقرات الفنية والثقافية التي أبرزت مواهب الطلاب، شملت إلقاء الشعر، وعروضًا لفريق جامعة الزقازيق للفنون الشعبية، إلى جانب فقرة متميزة قدمها كورال الجامعة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم الطلاب المشاركين في الفوج الأول بمنحهم شهادات تقدير، تقديرًا لالتزامهم ومشاركتهم الفاعلة طوال فترة المعسكر، في أجواء احتفالية عكست نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التربوية والتنموية.

وأشار إلي أنه يأتي تنظيم معسكر "بوصلة 360.. لأنك قائد" ضمن استراتيجية جامعة الزقازيق الهادفة إلى الاستثمار في طاقات الشباب، وصقل مهاراتهم القيادية، وتعزيز ثقافة الإبداع والعمل الجماعي، بما يسهم في إعداد كوادر طلابية قادرة على قيادة المستقبل ودعم مسيرة التنمية.