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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنفيذي الوفد يوافق على إيقاف عصام الصباحي وإحالته للتحقيق

تنفيذي الوفد يوافق على إيقاف عصام الصباحي وإحالته للتحقيق
تنفيذي الوفد يوافق على إيقاف عصام الصباحي وإحالته للتحقيق
معتز الخصوصي

قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد، برئاسة النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، تحويل عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا للحزب، إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق معه فيما ورد بمذكرة أعضاء حزب الوفد بالمنوفية، وكذا بما صرح به على بعض المواقع الإخبارية من تصريحات تسيء للحزب.

يذكر أن رئيس الوفد، الدكتور السيد البدوي شحاتة، كان قد اتخذ قرارًا بإيقاف عضوية 4 أعضاء وإحالتهم إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق.

وأضاف القرار رقم (181) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2026، أنه بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الخامسة منها، نصت المادة الأولى على إيقاف عضوية كل من:

عصام محمد عبدالحميد الصباحي.
فوزي علي محمد الصباحي.
 محمد بدر السيد سليمان.
هاني محمد كمال بيومي عمر.

وقرر رئيس الوفد إحالة الأعضاء الأربعة إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق معهم في الشكوى المقدمة ضدهم.

وأكد القرار في مادته الثانية أن يتم تنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات.

المكتب التنفيذي لحزب الوفد النائب الدكتور ياسر الهضيبي عصام الصباحي أعضاء حزب الوفد بالمنوفية الدكتور السيد البدوي شحاتة

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