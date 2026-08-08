بعد ساعات من استهداف ناقلة إماراتية.. صاروخ مجهول يصيب سفينة قبالة عمان

شهدت المياه الإقليمية القريبة من سلطنة عمان حادثًا بحريًا جديدًا، بعد تعرض سفينة لهجوم بصاروخ مجهول المصدر، وذلك بعد ساعات فقط من حادث إطلاق النار على سفينة إماراتية، في تطور يثير مخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن سفينة لم تعرف هويتها أو موقعها بشكل دقيق حتى الآن تعرضت لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، مشيرة إلى أن جميع أفراد طاقمها بخير، ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت بلاغًا بشأن حادث وقع على بعد نحو 33 كيلومترًا شرق مدينة خصب الساحلية في سلطنة عمان.

وأوضحت الوكالة أن مصدرًا موثوقًا أبلغها بأن السفينة تعرضت لإصابة مباشرة بصاروخ مجهول المصدر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وبحسب المعلومات الأولية، تمكن طاقم السفينة من إخماد الحريق، فيما لم تسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم "السبت"، أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وشددت على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

كما شددت على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كاملٍ وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.