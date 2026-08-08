مسؤول إيراني: لن نفتح مضيق هرمز قبل تغيير واشنطن سلوكها

صعدت إيران لهجتها بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بعدما ربط مسؤول إيراني بارز إعادة فتح مضيق هرمز بتغيير الولايات المتحدة سياساتها تجاه طهران وإنهاء ما وصفه بالعدوان والحرب.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القادر، إن «مضيق هرمز لن يفتح ما لم تصحح الولايات المتحدة سلوكها».

وأوضح المسؤول الإيراني أن المقصود بـ«تصحيح سلوك أمريكا» هو وقف تهديد إيران وإنهاء الحرب والعدوان على طهران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق.

وطالب ذو القادر الولايات المتحدة بإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، وسحب قواتها البحرية والجوية من محيط الأراضي الإيرانية.

كما وضع المسؤول الإيراني مطالب اقتصادية وسياسية ضمن شروط طهران، داعيًا واشنطن إلى دفع تعويضات عن الأضرار التي نجمت عن الحربين، ورفع العقوبات المفروضة على إيران.

وطالب كذلك بالإفراج «غير المشروط» عن الأصول الإيرانية المجمدة، والتي وصفها بأنها «مسروقة من الشعب الإيراني».