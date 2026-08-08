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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التعاقد على إنشاء مدرسة تمريض تطبيقية خاصة بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 وقّعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس مجلس أمناء جامعة ساكسوني الألمانية، تعاقد إنشاء وتشغيل مدرسة تمريض تطبيقية خاصة متكاملة بمدينة الخارجة، وذلك بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات . 

وأكدت المحافظ أن إنشاء المدرسة يمثل إضافة هامة لمنظومة التعليم بالمحافظة، توفر مسارًا تعليميًا خاصًا لأول مرة، يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل ودعم القطاع الصحي بالمحافظة، في إطار توجه المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وإعادة توظيفها في مشروعات تعليمية وخدمية تحقق عائدًا مباشرًا على المواطنين، وتدعم جهود الدولة في التوسع في مجالات التعليم الفني والتخصصي المرتبط باحتياجات سوق العمل. كما أعلنت المحافظ عن الاتفاق على توفير 12 منحة لأبناء المحافظة بجامعات بدر في القاهرة وأسيوط وجامعة ساكسوني الألمانية، بما يفتح أمام الطلاب المتميزين آفاقًا جديدة لاستكمال تعليمهم الجامعي في تخصصات متميزة، مثمنةً التعاون والشراكة المثمرة مع جامعة بدر في دعم المنظومة التعليمية والتنموية بالمحافظة.

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