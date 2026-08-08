محافظ الوادى الجديد: صرف 459 ألف جنيه إعانات للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اعتماد وصرف إعانات الرعاية الاجتماعية والصحية وحوادث العمل للعمالة غير المنتظمة عن شهر يونيو 2026 بإجمالي 459 ألف جنيه، وذلك وفقًا للضوابط والفئات المستهدفة؛ في إطار دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع نطاق المستفيدين من مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية بالمحافظة.

وأوضح أسامة إبراهيم مدير مديرية العمل بالمحافظة، أنه تم التواصل مع المستفيدين لاستكمال إجراءات صرف الإعانات المقررة من خلال أقرب مكتب بريد، مع استمرار جهود مديرية العمل في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أوجه الدعم والرعاية خلال الفترة المقبلة.