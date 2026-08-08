الأهلي ينهي مرانه المسائي في معسكر إسبانيا



أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي اليوم ضمن معسكره المغلق المقام حاليًّا في إسبانيا، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني للفريق خلال المران المسائي على التركيز بشكل كامل على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث شهد المران تدريبات مكثفة بالكرة شملت فقرات خاصة لسرعة نقل اللعب وزيادة معدلات دقة التمرير لدى اللاعبين.

كما حرص الحسين عموتة، المدير الفني، على منح اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران، تتعلق بالانتشار السليم داخل الملعب.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا، وفق البرنامج التدريبي المحدد لمعسكر الإعداد في إسبانيا الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري.