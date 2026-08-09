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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للصحافة تقرر تكليف أحمد أيوب رئاسة تحرير الجمهورية

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة

 قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وحضور كلاً من  علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار محمود عمار و ياسر صبحي وحمدي رزق وعمرو الخياط واسامة أبو باشا والدكتور سامح محروس أعضاء الهيئة و مروة السيسي أمين عام الهيئة الموافقة على ما يلي :-

أولاً : يتولى  / أحمد أحمد عبد الباقي أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مهام عمل  أحمد محمد محمد سليمان ، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير، إلى جانب عمله رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية .

ثانياً : تصعيد الأستاذ إسماعيل المنشاوي إسماعيل (منتخب عن الاداريين )عضواً بالجمعية العمومية للشركة القومية للتوزيع خلفاً للأستاذ محمد فؤاد عبدالفتاح حسن لبلوغه سن المعاش ، وذلك حسب ترتيب الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية لعضوية الجمعية العمومية . 

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لبعض المؤسسات ، ومناقشة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني ، وأوصت الهيئة بإستمرار اللجنة في أعمالها خلال الفترة المقبلة .

الهيئة الوطنية للصحافة 9 أغسطس 2026 الشوربجي محمود عمار الجمهورية

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