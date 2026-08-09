الوطنية للصحافة تقرر تكليف أحمد أيوب رئاسة تحرير الجمهورية

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وحضور كلاً من علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار محمود عمار و ياسر صبحي وحمدي رزق وعمرو الخياط واسامة أبو باشا والدكتور سامح محروس أعضاء الهيئة و مروة السيسي أمين عام الهيئة الموافقة على ما يلي :-

أولاً : يتولى / أحمد أحمد عبد الباقي أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مهام عمل أحمد محمد محمد سليمان ، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير، إلى جانب عمله رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية .

ثانياً : تصعيد الأستاذ إسماعيل المنشاوي إسماعيل (منتخب عن الاداريين )عضواً بالجمعية العمومية للشركة القومية للتوزيع خلفاً للأستاذ محمد فؤاد عبدالفتاح حسن لبلوغه سن المعاش ، وذلك حسب ترتيب الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية لعضوية الجمعية العمومية .

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لبعض المؤسسات ، ومناقشة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني ، وأوصت الهيئة بإستمرار اللجنة في أعمالها خلال الفترة المقبلة .