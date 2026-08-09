الجراحة بـ بهية: خطة العلاج الكيماوي تعتمد على تركيب الورم وحجمه مقارنة بحجم الثدي

قال الدكتور ماهر حسن رئيس قسم جراحة الثدي في مستشفيات بهية، إنّ خطة العلاج الكيماوي يتم وضعها طبقا لبعض الظروف، مثل تركيب هرمون الورم والتي أصبحت من حجم الورم ونسبة حجم الورم مقارنة بحجم الثدي.

وأضاف الدكتور ماهر حسن رئيس قسم جراحة الثدي في مستشفيات بهية، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": "هناك حجم ورم 1.5 سم يجب ان يبدأ علاجه بالكيماوي لأنه ثلاثي سلبي، على عكس حجم ورم 3 سم يبدأ جراحة لأنه إيجابي الهرمون وحجم الثدي مقارنة بحجم الورم يسمح بالاستئصال بما يسمح بشكل مناسب للسيدة".

وتابع، أن بناء الثدي أمر مهم جدا، لأن الحالة النفسية والجهاز المناعي للسيدة جزء مهم في محاربة الأورام: "بنقولها هتدخلي العمليات بهية وهتخرجي بهية بنفس الرونق بتاعك، وده يخليها حريصة عشان تكمل ده، وتقول أنا مفقدتش حاجة، أنا زي ما أنا، وهكمل الإشعاع والكيماوي وأتخطاه".

وأردف الدكتور ماهر حسن رئيس قسم جراحة الثدي في مستشفيات بهية، أن جراحات الثدي يمكن أن تغادر المريضة المستشفى بعدها بيوم أو يومين كحد أقصى.