استخراج الجثمان مرة أخرى.. تفاصيل مذهلة من دينا شكري حول تحديد سبب الوفاة بالطب الشرعي

في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة الحياة، تناول الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ملف الطب الشرعي وأسراره، واستضاف الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت دينا شكري إن من يتوفى نتيجة جرعة مخدرات أو سم، ويمكث فترة في القبر، يتحلل جسده، وهنا لا تكون هناك جدوى من استخراج الجثة وتشريحها، موضحة أن هناك جثثًا لا تتحلل إلا بعد فترة طويلة، والعكس صحيح، ويرجع ذلك إلى حالة الجسم وصحته قبل الوفاة، وكذلك إلى فصل السنة، سواء كان الشتاء أو الصيف، ومكان الدفن، وما إذا كان جافًا أو به رطوبة وصرف.

وأشارت إلى أن التشريح لا يمثل إهانة لجثة المتوفى أو تقطيعها، موضحة أن التشريح له شقان؛ الأول هو مشاهدة الجثة ورصد ما بها، والشق الثاني يتمثل في فتح جزء من الجثة للتأكد من بعض الأمور ورصد بعض الملاحظات، ومعرفة ما إذا كان هناك تعاطٍ للمخدرات، وأخذ العينات اللازمة، ثم إعادة تخطيط الجثة مرة أخرى.

وأوضحت أن «الطب الشرعي ليس علم الميتين لكنه في الأساس علم الأحياء»، مشيرة إلى إمكانية تحديد أداة الجريمة، قائلة: «لو بعصاية أقدر أقول انضرب بعصاية».

كما كشفت عن بعض مصطلحات الطب الشرعي، مثل «الذباب الأخضر والذباب الأزرق»، قائلة: «مش هتفتح الجثة لكن هاعرف منها كل حاجة»، وتحدثت عن قضية «لعبة الموت»، مؤكدة أن «العلم اللي فيه غيبيات.. الجثة ممكن تحكي لها حصل لها إيه».

وتأتي الحلقة ضمن سلسلة حلقات برنامج «واحد من الناس» التي تتناول القضايا الإنسانية والاجتماعية والجنائية، بهدف التوعية وكشف الحقائق عبر شاشة قناة الحياة.