بولندا تصعد إلى المركز السادس بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي

عززت بولندا مكانتها كواحدة من أبرز القوى الاقتصادية الصاعدة في أوروبا، بعدما احتلت المرتبة السادسة بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي في عام 2025، بناتج محلي إجمالي بلغ 922.9 مليار يورو، أي نحو 4.9% من اقتصاد التكتل.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، وفقاً لما أوردته شبكة «يورو نيوز»، أن بولندا جاءت بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، متقدمة على اقتصادات أوروبية رئيسية، بينها بلجيكا والسويد وأيرلندا والنمسا.

وتصدرت ألمانيا اقتصادات الاتحاد بناتج بلغ 4.47 تريليون يورو، تلتها فرنسا بـ2.99 تريليون يورو، ثم إيطاليا بـ2.26 تريليون، وإسبانيا بـ1.69 تريليون، وهولندا بـ1.17 تريليون يورو.

وتبرز مكانة بولندا بصورة أكبر على المستوى الإقليمي، إذ تُعد أكبر اقتصاد في وسط وشرق أوروبا بفارق واسع. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا 380.1 مليار يورو في 2025، مقابل 347.3 مليار يورو لجمهورية التشيك و218.8 مليار يورو للمجر.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 نحو 18.8 تريليون يورو العام الماضي، استحوذت ألمانيا على 23.8% منه، وفرنسا على 15.9%، وإيطاليا على 12%.

ويأتي صعود بولندا نتيجة سنوات من النمو الاقتصادي مدفوعة بالتوسع الصناعي، وزيادة الصادرات، وارتفاع الاستهلاك والاستثمار. ونما الاقتصاد البولندي، وفق البيانات، بنسبة 3.6% بالقيمة الحقيقية في 2025، متجاوزاً بأكثر من الضعف معدل نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي البالغ 1.5%.

ويشير هذا الأداء إلى تنامي الوزن الاقتصادي لبولندا داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه اقتصادات أوروبية كبرى معدلات نمو أبطأ وتحديات متزايدة تتعلق بالتصنيع والاستثمار والقدرة التنافسية.