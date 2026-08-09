مستوطنون يهاجمون قرية المغير في رام الله.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين

هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين هاجموا المزارعين في منطقة السهل الشرقي، وقد تصدى المواطنون لهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، واعتقلت شابين، وأطلقت قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها شمال شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون خلال شهر يوليو الماضي 2256 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء.

وبيّنت الهيئة أن الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداءً، ونابلس بـ247، وجنين بـ190، وبيت لحم بـ185، والخليل بـ170، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين أدوات القوة العسكرية وإرهاب المستوطنين، إذ يوفر جيش الاحتلال بيئة الحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسيع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة برك سليمان السياحية، الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند البركتين الأولى والثانية، وسيرت دورية راجلة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على برك سليمان، والتي تمثلت بإغلاقها، والاعتداء على المواطنين المتنزهين.