السبل تتقطع بحوالي 400 شخص جراء انهيار أرضي وسط اليابان

أعلنت الشرطة المحلية في محافظة ناجانو بوسط اليابان، اليوم الأحد، أنه تم إنشاء جسر مؤقت لتمكين نحو 390 شخصا، كانوا عالقين مؤقتا في منتجع بسبب انهيار أرضي وقع الليلة الماضية، من مغادرة المكان.

ولم ترد أنباء بعد بشأن وقوع إصابات جراء الانهيار الأرضي الذي قطع الطريق الوحيد المؤدي إلى منتجع ناكابوسا أونسن الجبلي للينابيع الساخنة المنطقة.

وتعد منطقة الينابيع الساخنة أيضا نقطة انطلاق شهيرة للمشي، وكان من بين العالقين نزلاء فندق ومتنزهون يقيمون في كوخ جبلي، وفقا لما ذكرته الشرطة يوم الأحد.

ووفقا لحكومة المحافظة، ألحق الانهيار الأرضي أضرارا بأحد الجسور على الطريق الذي يربط منتجع الينابيع الساخنة بالمناطق المركزية في أزومينو.

وشهدت منطقة أزومينو أمطارا غزيرة بلغت 50 مليمترا في ساعة واحدة ليلة السبت، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.