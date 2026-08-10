14 ساعة عمل متواصل.. ميناء دمياط ينجح في تعويم وقطر السفينة ENERGOS WINTER

نجح رجال هيئة ميناء دمياط في تنفيذ مهمة بحرية بالغة الصعوبة لتعويم وقطر السفينة ENERGOS WINTER إلى منطقة المخطاف الخارجي، بعد نحو 14 ساعة من العمل المتواصل دون توقف، وفي ظل ظروف جوية وبحرية صعبة، مؤكدين مجددًا كفاءة وخبرة الكوادر البحرية بالهيئة وقدرتها على التعامل مع المواقف الاستثنائية بكفاءة واقتدار.

وجاء تنفيذ العملية عقب عقد اجتماع تنسيقي بحضور مالكي السفينة والجهات المعنية وهيئة ميناء دمياط، حيث أناب اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري دكتور أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، لحضور الاجتماع التنسيقي ومناقشة الموقف ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية التعويم والقطر، حيث قدمت شركة SMIT Salvage المتخصصة في أعمال الإنقاذ البحري مخططًا فنيًا لتنفيذ العملية، استنادًا إلى المعاينات والحسابات الفنية والبيانات المتاحة عن السفينة.

وفي صباح يوم التنفيذ، توجه السيد الربان دكتور ياسر عبد اللطيف أحمد وكبار المرشدين إلى السفينة، إلا أنه تبين عند الوصول اضطراب حالة البحر وعدم ملاءمة الظروف الجوية والبحرية لتنفيذ العملية وفق المخطط الأصلي. وبعرض الموقف على السلطة المختصة، تم التأكيد على الثقة في الكوادر البحرية بهيئة ميناء دمياط وقدرتها على التعامل مع الظروف القائمة، خاصة مع أهمية سرعة تعويم السفينة وتجنب زيادة تعقيد الموقف.

وفي تمام الساعة 08:30، صعد كبار المرشدين ورئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية إلى السفينة من خلال مناورة بحرية دقيقة ومعقدة، في ظل اضطراب البحر وصعوبة الاقتراب منها، وبدأت أعمال التعويم بمشاركة أربع قاطرات بحرية، هي القاطرة «فهمي» بقوة شد 70 طنًا، و«هداية» و«صالح» و«سليمان» بقوة شد 60 طنًا لكل منها.

وبدأت القاطرات أعمال الشد والتدفيع من جانبي السفينة بالتزامن مع تفريغ تنكات الصابورة، بهدف تقليل الغاطس والمساعدة في تحرير السفينة من القاع. وتمكنت القاطرات من تحريرها أكثر من مرة، إلا أن اضطراب البحر وارتفاع سرعة الرياح، إلى جانب كبر مساحة بدن السفينة المعرضة للرياح، والتي تقدر بنحو 5000 متر مربع، حال دون إتمام التعويم وفق الأسلوب الوارد بالمخطط الأصلي.

وعقب تقييم الموقف ميدانيًا، تم اتخاذ قرار بتعديل أسلوب التعويم بما يتناسب مع الظروف الفعلية، مع الدفع بقاطرتين إضافيتين هما القاطرة «حمزة» بقوة شد 60 طنًا، و«أبو زيد» بقوة شد 50 طنًا، ليصل إجمالي قوة الشد الاسمية للقاطرات الست المشاركة في المرحلة الحاسمة إلى 360 طنًا.

كما تم تعديل أسلوب التعويم، حيث جرى سحب السفينة من مؤخرتها في اتجاه عمودي على الممر الملاحي، بما يقلل من تأثير الرياح على بدنها، مع الحفاظ على اتجاه مقدمتها نحو الشمال لتفادي المناطق الضحلة.

وبفضل كفاءة المرشدين وأطقم القاطرات، وسرعة تقييم المتغيرات وإعادة توزيع قوى الشد والتدفيع، نجحت الفرق المشاركة في تحرير السفينة وتعويمها بالكامل وسحبها إلى المياه العميقة.

وعقب نجاح التعويم، بدأت أعمال قطر ومرافقة وتوجيه السفينة بواسطة القاطرات باتجاه منطقة المخطاف الخارجي، بسرعة بلغت نحو 3 عقد بحرية، واستمرت أعمال القطر والمرافقة لنحو 5 ساعات، حتى وصلت السفينة بأمان إلى منطقة المخطاف الخارجي التي تبعد نحو 10 أميال بحرية عن ميناء دمياط.

وفي تمام الساعة 20:00 تم إلقاء المخطاف للسفينة بمنطقة المخطاف الخارجي، وعقب ذلك عادت القاطرات ولنشات الإرشاد وكبار المرشدين ورئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية إلى الرصيف، حيث تم الانتهاء من المهمة في تمام الساعة 22:00، بعد إنجاز جميع مراحل العملية بنجاح ودون وقوع أي خسائر.

ويؤكد نجاح عملية تعويم وقطر السفينة ENERGOS WINTER، التي امتدت لنحو 14 ساعة من العمل المتواصل، ما تتمتع به هيئة ميناء دمياط من كوادر بحرية مؤهلة وخبرات متراكمة وجاهزية عالية، وقدرة على التعامل مع الظروف غير الاعتيادية، وسرعة تقييم المتغيرات واتخاذ القرارات المناسبة وتعديل أساليب التنفيذ وفقًا للظروف الفعلية.

ويأتي هذا النجاح ليضاف إلى سلسلة المهام والعمليات الصعبة التي أثبت خلالها رجال ميناء دمياط تميزهم وقدرتهم على مواجهة التحديات البحرية بكفاءة واقتدار، بما يعكس جاهزية منظومة العمل وتكامل أدوار المرشدين وأطقم القاطرات وجميع العناصر البحرية بالهيئة.