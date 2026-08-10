وزير التموين يبحث خطة تطوير وضبط سوق المشغولات الذهبية مع رئيس الشعبة

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة، واستعراض جهود تطوير وضبط وتنظيم أسواق الذهب، وذلك في إطار حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف أطراف القطاع، بما يسهم في تعزيز انضباط السوق ودعم صناعة وتجارة الذهب وحماية حقوق المستهلكين.

تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وشعبة صناعة الذهب

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وشعبة صناعة الذهب ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة وحصولها على الدمغة الرسمية، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير آليات العمل ودعم استقرار القطاع.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الذهب باعتباره أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار المباشر مع ممثلي الصناعة والتجارة للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل المشترك على وضع حلول عملية لها، بما يسهم في تطوير السوق وتعزيز الثقة لدى المواطنين والمتعاملين.

وأوضح الوزير أن جهود ضبط وتنظيم أسواق الذهب تتم بالتنسيق المستمر مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، من خلال تطبيق القواعد والاشتراطات المنظمة لتداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، وإحكام الرقابة على الأسواق، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدمغ والرقابة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، والاستفادة من أحدث الوسائل والتقنيات في عمليات الفحص والدمغ والرقابة على تداول المشغولات والمعادن الثمينة، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين دعم وتطوير صناعة وتجارة الذهب من ناحية، وضمان انضباط السوق وحماية حقوق المواطنين من ناحية أخرى.

ومن جانبه، استعرض الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جهود المصلحة في إحكام الرقابة على أسواق الذهب والمشغولات والمعادن الثمينة، وتطوير آليات العمل والتعاون مع مختلف أطراف القطاع لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة، بما يسهم في حماية المتعاملين وتعزيز الثقة في المشغولات المتداولة بالأسواق.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير آليات العمل داخل سوق الذهب وتعزيز التعاون بين شعبة الذهب ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، إلى جانب مواجهة أي ممارسات غير منضبطة قد تضر بالمستهلك أو تؤثر على انتظام السوق، بما يدعم جهود الدولة لتطوير القطاع ورفع كفاءته.

ومن جانبه، أعرب إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره لحرص الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار التواصل وعقد اللقاءات مع ممثلي قطاع الذهب، مؤكدًا أن التعاون بين الشعبة والوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين يمثل ركيزة أساسية لتطوير وتنظيم السوق.

وأكد رئيس الشعبة دعم الشعبة لجهود الدولة الرامية إلى تطوير قطاع الذهب وتعزيز انضباط الأسواق، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق بين جميع الأطراف لمواجهة التحديات وتذليل أي معوقات أمام الصناعة والتجارة، بما يدعم استقرار السوق ويحقق مصالح المصنعين والتجار، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المستهلكين.