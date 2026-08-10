الخارجية الروسية: جميع الاستفزازات المرتكبة ضد موظفي سفارتنا في مولدوفا ستلقى الرد المناسب

أ ش أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، اليوم /الإثنين/، أن جميع الاستفزازات وأعمال التصعيد المرتكبة من جانب مولدوفا ستلقى ردًا مناسبًا من موسكو.

وقال جالوزين- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/الروسية"- إن ممارسة الاستفزازات ضد موظفي سفارتنا وبعثتنا الدبلوماسية بدأت في تشيسناو في أعقاب تولي القوات الموالية للغرب ضد روسيا زمام السلطة في 2020-2021".

وأضاف أن موظفي السفارة الروسية هناك تعرضوا لحالات متكررة من الطرد ورفض الاعتماد والاعتقال ومنع عبور الحدود.

وأوضح: "بالطبع مع وضع مبدأ المعاملة بالمثل بعين الاعتبار، جميع هذه الأعمال العدائية سيتم الرد عليها بالرد المناسب تمامًا".



ويعود توتر العلاقات بين الجانبين إلى سعى الحكومة المولدوفية الحالية (برئاسة مايا ساندو) بقوة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتقوية الروابط مع الغرب وأوروبا، الأمر الذي تعارضه موسكو تمامًا لما يمثله من تهديد لمصالحها الجيوسياسية.