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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق الثروة الوطني الروسي يبلغ 159.3 مليار دولار

صندوق الثروة الوطني الروسي يبلغ 159.3 مليار دولار
صندوق الثروة الوطني الروسي يبلغ 159.3 مليار دولار
أ اش أ

بلغ إجمالي أصول صندوق الثروة الوطني الروسي نحو 12.72 تريليون روبل في الأول من أغسطس 2026، بما يعادل 159.3 مليار دولار، أو نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الجاري، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة المالية الروسية.

وأوضحت الوزارة، أن الأصول السائلة للصندوق بلغت 3.69 تريليون روبل، بما يعادل 46.2 مليار دولار و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026، مقابل 3.61 تريليون روبل في الأول من يوليو.

وأضافت الوزارة، أنه خلال يوليو، جرى تحويل أصول بقيمة 1.63 مليار روبل من الصندوق إلى 158.9 كيلوجرام من الذهب غير المخصص، فيما حُولت أصول أخرى بقيمة 529.7 مليون روبل إلى 47.1 مليون يوان صيني.

وبلغت الإيرادات المقدرة من إيداع موارد الصندوق بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي، بعد تحويلها إلى الدولار خلال الفترة من 15 ديسمبر 2025 حتى 31 يوليو 2026، نحو 62.2 مليون دولار، بما يعادل 4.97 مليار روبل.

و بلغت فروق أسعار الصرف على أصول الصندوق المقومة بالعملات الأجنبية، إلى جانب إعادة تقييم قيمة الذهب المستثمر فيه، نحو 67.2 مليار روبل خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 يوليو 2026.

وبحسب البيانات، كان لدى صندوق الثروة الوطني في حساباته لدى البنك المركزي الروسي، حتى الأول من أغسطس، نحو 189.7 مليار يوان صيني و141.2 طن من الذهب.

صندوق الثروة الوطني الروسي الناتج المحلي الإجمالي وزارة المالية الروسية

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