عرض برنامج "ملف اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان "مضيق هرمز في قلب المواجهة.. 6 شروط إيرانية لإعادة فتحه"، حيث تتصاعد المواجهة حول مضيق هرمز، مع تمسك إيران بـ 6 شروط لإعادة فتح المضيق الحيوي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري على طهران، وسط مفاوضات جزئية بين الجانبين.

طهران تشترط وقف التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران، وتعويضها عن أضرار الحرب، إلى جانب رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف التهديدات والإهانات الموجهة إليها.

أما واشنطن، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن واشنطن تتفاوض مع إيران بشكل جزئي، مشبهاً مسار التعامل مع طهران بلعبة شطرنج، ويؤكد أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية، وأنها تواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب جنودها.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وجود أكثر من 20 سفينة حربية في الشرق الأوسط لدعم عملية الحصار، مشيرة إلى إجبار 55 سفينة على تغيير مسارها، وتعطيل سفينتين خلال تنفيذ العمليات.

فمع استمرار إغلاق المضيق، يبقى الخلاف بين شروط طهران وموقف واشنطن العقبة الرئيسية أمام استعادة حركة الملاحة، في وقت لم تتوقف فيه الاتصالات بين الطرفين؛ فهل تقبل واشنطن بالشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز؟

