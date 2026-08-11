«المنشآت الفندقية» تعلن أجندة المعارض السياحية الدولية لعامي 2026-2027..مستند

أخطرت غرفة المنشآت الفندقية، أعضائها بـ أجندة المعارض السياحية الدولية لعام 2026-2027، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة لتعزيز الترويج للمقومات والمنتجات السياحية والفندقية.

غرفة المنشآت الفندقية



أوضحت غرفة المنشآت الفندقية في اخطار حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن أجندة المعارض تتضمن مجموعة من أهم المعارض والفعاليات السياحية الدولية المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة، والتى تمثل فرصة مهمة للفنادق المصرية لعرض منتجاتها والتعريف بمقوماتها والتواصل مع شركاء السياحة الدوليين، وفتح أسواق مصدرة جديدة، وتعزيز تواجدها بمختلف الأسواق والأنماط السياحية.



وتشارك وزارة السياحة والآثار من خلال هيئة تنشيط السياحة في المعارض الدولية من خلال أجنحة مصرية تبرز تنوع المنتج السياحي المصري، بما فى ذلك المنتج الفندقي بمختلف فئاته ومقاصده.

وتتيح غرفة المنشآت الفندقية لـ أعضائها المشاركة في المعارض السياحية على مستوي العام 2026-2027، بما يتناسب مع كل منشآة فندقيءة والأسواق المستهدفة.



وأضافت ، إلى أن يشترط أن يكون المشاركين من أعضاء غرفة المنشآت الفندقية وأن يكون مسدداً كافة الالتزامات المالية السمتحقة عليه تجاه الغرفة، بالإضافة إلى قبول الحجوزات والمشاركة وفقًا لأسبقية الحجز، على أن يتم تأكيد المشاركة بعد سداد مبلغ تأين قدره 2000 يورو للجناح.

