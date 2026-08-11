قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الفراخ والدواجن اليوم الثلاثاء 11-8-2026
ما مصير خطك لو إتوقف بعد وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة عبر أنظمة الشركات؟
تطورات انهيار عقار حدائق القبة.. الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لمساندة المصابين
الموضوع صعب جدًا.. كريم ذكري يصدم جماهير الزمالك قبل الموسم الجديد
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عدة تفجيرات جنوب لبنان
مشاجرة بالشوم في جهينة.. إصابة شخصين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج
دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزلي شقيقين في سوهاج
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«المنشآت الفندقية» تعلن أجندة المعارض السياحية الدولية لعامي 2026-2027..مستند

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

أخطرت غرفة المنشآت الفندقية، أعضائها بـ أجندة المعارض السياحية الدولية لعام 2026-2027، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة لتعزيز الترويج للمقومات والمنتجات السياحية والفندقية.

 غرفة المنشآت الفندقية


أوضحت غرفة المنشآت الفندقية في اخطار حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن أجندة المعارض تتضمن مجموعة من أهم المعارض والفعاليات السياحية الدولية المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة، والتى تمثل فرصة مهمة للفنادق المصرية لعرض منتجاتها والتعريف بمقوماتها والتواصل مع شركاء السياحة الدوليين، وفتح أسواق مصدرة جديدة، وتعزيز تواجدها بمختلف الأسواق والأنماط السياحية.


وتشارك وزارة السياحة والآثار من خلال هيئة تنشيط السياحة في المعارض الدولية من خلال أجنحة مصرية تبرز تنوع المنتج السياحي المصري، بما فى ذلك المنتج الفندقي بمختلف فئاته ومقاصده.
وتتيح غرفة المنشآت الفندقية لـ أعضائها المشاركة في المعارض السياحية على مستوي العام 2026-2027، بما يتناسب مع كل منشآة فندقيءة والأسواق المستهدفة.


وأضافت ، إلى أن يشترط أن يكون المشاركين من أعضاء غرفة المنشآت الفندقية وأن يكون مسدداً كافة الالتزامات المالية السمتحقة عليه تجاه الغرفة، بالإضافة إلى قبول الحجوزات والمشاركة وفقًا لأسبقية الحجز، على أن يتم تأكيد المشاركة بعد سداد مبلغ تأين قدره 2000 يورو للجناح.

غرفة المنشآت الفندقية المنشآت الفندقية المعارض السياحية الدولية معارض السياحة الدولية معارض سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

تنسيق الجامعات 2026

الهندسة 86.41% .. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

اوميجا 3

أفضل مصادر الأوميجا 3.. أطعمة مهمة لصحة القلب والمخ

ارز بالخضار

مفيد ولذيذ.. طريقة عمل الأرز بالخضار

الفتاة

إنتوا فلاحين ولا إيه؟.. فتاة تثير الجدل بتصريحاتها عن شباب الساحل: ماشيين عريانين

بالصور

ارتفاع أسعار البنزين ينعش مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة.. وآسيويون في الصدارة

ارتفاع أسعار البنزين
ارتفاع أسعار البنزين
ارتفاع أسعار البنزين

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد