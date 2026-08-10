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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل حالة الطفلة مكة بعد فقد الوعي والحركة بسبب دواء خاطئ.. فيديو

الطفلة مكة
الطفلة مكة
عبد الخالق صلاح

كشفت سامية مصطفى، والدة الطفلة مكة، تفاصيل الحالة الصحية لابنتها، بعد حصولها على دواء قالت الأسرة إنه صُرف لها بالخطأ وكان مخصصًا لعلاج الصرع، موضحة أن الطفلة تحسنت بشكل ملحوظ، لكنها لم تعد إلى طبيعتها الكاملة حتى الآن، فيما لا تزال تعاني من أعراض مرتبطة بالدواء وفقًا لما أخبرها به الأطباء.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية "نهال طايل" في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2": "مكة دلوقتي أحسن من الأول بس مش بطبيعتها زي ما كانت، كويس إننا وصلنا للمرحلة دي بس لسه مارجعناش تماما، أعراض الانسحاب بتاعة الدواء لسه بتاخد وقتها".

وأضافت: "البداية لما كنا راجعين من المصيف واخدت دور برد، ورحت كشفت عليها، كان عندها التهاب في الحلق، نزلنا وروحنا الساعة 11 ونص اتصلت بالصيدلية بعتوا لي العلاج، زي ما هو موضح في الشات بيني وبينهم، 3 أدوية، اتنين برد والدواء التالت بتاع الصرع".

وأوضحت: "أنا سحبت بقى من الدواء سرنجة بحجم العقلة ، وناس بتلوم عليا بتقول لي: طب إنتي ماقدرتيش تفهمي إنك هتخلصي القزازة؟ بس مجاش في بالي كدة خالص، وهي صغيرة مابترضاش تاخد الدواء في بوقها في الغطا أو في المعلقة بتقرف تقعد ترجع، فالسرنجة بتخلي الدواء ينزل على طول، فإنا سحبت بالسرنجة الـ6 سم".

وتابعت: "مكة نامت الساعة 12، وتاني يوم الصبح عندنا ميعاد مع أصحابها في النادي،وروحت مع أصحابها النادي كان  زحمة فركنا العربية بعيد شوية ورحنا داخلين النادي على رجلينا، هي بقى وإحنا ماشيين، بتقول إنتي ركنتي العربية بعيد ليه؟ أنا مش قادرة أمشي".

وأوضحت: "فجأة لقيت مكة وقعت ولقيتها اتحولت وبدأت تعمل حركات مش متخيلة ، والدكتور بتاع النادي جه يجري، وهو بيشوف لها الدم، مكة رجليها وقفت واتصلبت".

واسطردت: "أخدت بنتي شايلاها ممشيتهاش، واتصلت بحمزة ابني قلت له، حمزة تعالى خدني عشان مش هعرف أسوق، وبدأت اسألها مالك مش بترد، حاجة لا إرادية عندها لا وعي".

صدى البلد2 الطفلة مكة دواء

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