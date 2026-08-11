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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة صلاح تؤتي ثمارها.. طرابزون سبور يقترب من تغطية تكلفة صفقة الفرعون المصري

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر


كشف رئيس نادي طرابزون سبور التركي عن التأثير الكبير الذي أحدثه انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن الصفقة انعكست سريعًا على مبيعات الاشتراكات الموسمية للنادي.

وقال رئيس طرابزون سبور، خلال تصريحات تلفزيونية: «بعنا 18 ألف اشتراك موسمي خلال ثلاثة أيام فقط بعد انضمام محمد صلاح».

وأضاف: «إذا وصلنا إلى إجمالي 25 ألف اشتراك موسمي، فستكون تكلفة التعاقد مع محمد صلاح قد تمت تغطيتها بالكامل».

وكان محمد صلاح قد وقع رسميًا على عقود انتقاله إلى طرابزون سبور لمدة موسمين، في صفقة تعد من أبرز صفقات النادي والدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية، لما يمتلكه اللاعب المصري من قيمة فنية وجماهيرية وتسويقية كبيرة.

ووفقًا للتفاصيل المعلنة، يحصل محمد صلاح على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، إلى جانب 7 ملايين يورو مكافأة توقيع، ليصل إجمالي المقابل المالي المضمون في عقده إلى 17 مليون يورو، بخلاف الحوافز الإضافية المرتبطة بالأداء.

كما يتضمن عقد النجم المصري بنودًا تسويقية، من بينها حصوله على 20% من عائدات المنتجات الرسمية التي تحمل اسمه، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صلاح والقيمة التجارية التي يمثلها داخل تركيا وخارجها.

ويعكس الإقبال الكبير على الاشتراكات الموسمية حجم التأثير الذي أحدثه انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور خلال فترة قصيرة، حيث نجح النادي في بيع 18 ألف اشتراك خلال ثلاثة أيام فقط، في مؤشر على حالة الحماس الجماهيري التي صاحبت الصفقة.

وتسعى إدارة طرابزون سبور إلى الاستفادة من وجود محمد صلاح ليس فقط على المستوى الفني، وإنما أيضًا في زيادة موارد النادي وتعزيز علامته التجارية، خاصة مع ارتفاع الاهتمام الإعلامي والجماهيري بالفريق منذ الإعلان عن التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وتترقب جماهير طرابزون سبور الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص الفريق، وسط آمال كبيرة بأن ينعكس وجوده على نتائج الفريق في الموسم الجديد، إلى جانب مواصلة الاستفادة من التأثير الجماهيري والتسويقي للصفقة.

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