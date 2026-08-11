خبير عسكري: لبنان يطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه

أكد العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن لبنان يتمسك بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه، باعتبار أن إنهاء الاحتلال يمثل خطوة أساسية أمام الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل أراضيها، وتنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح ملاعب، خلال مداخلة من العاصمة اللبنانية بيروت عبر قناة «إكسترا لايف»، أن طرح إنشاء ما يعرف بـ«المناطق التجريبية» أو «النموذجية» للانسحاب الإسرائيلي يمكن فهمه باعتباره محاولة لاختبار النوايا، مشيرًا إلى أن لبنان يطرح مناطق مثل بنت جبيل والخيام، الواقعتين على الحدود مباشرة، كنقاط يمكن أن يبدأ منها الانسحاب الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني.

المناطق التجريبية لاختبار الانسحاب الإسرائيلي

وأشار الخبير العسكري إلى أن الطرح الأمريكي يتضمن بدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من مناطق محددة، على أن يدخل الجيش اللبناني إليها، إلا أن الجانب الإسرائيلي لا يزال، وفق تقديره، يضع عراقيل أمام آليات تنفيذ الانسحاب ومراقبته.

وحذر ملاعب من أن قبول فكرة المناطق التجريبية دون الحصول على ضمانات واضحة قد يمنح إسرائيل فرصة للإبقاء على قواتها في نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، تحت ذريعة اختبار النوايا، مؤكدًا أن الهدف اللبناني يتمثل في تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، وليس مجرد إعادة تموضع للقوات.

خلافات حول ترسيم الحدود البرية

وأضاف أن إسرائيل طرحت خلال المفاوضات الأخيرة مسألة ترسيم الحدود البرية وإنهاء النقاط محل الخلاف، موضحًا أنه جرى التفاهم بشأن عدد من النقاط، بينما لا تزال نقاط أخرى تحتاج إلى الحسم.

ولفت ملاعب إلى أن حسم النقاط الحدودية العالقة يمثل أهمية كبيرة، خاصة أن الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة عقب الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 يشكل مرجعية أساسية في هذا الملف.

وشدد على ضرورة وجود التزام أمريكي بإلزام إسرائيل بالانسحاب حتى الخط الأزرق، باعتبار أن ذلك يمثل أحد العناصر الأساسية لضمان تنفيذ أي تفاهمات مستقبلية بين الأطراف.

تحذير من تعثر المفاوضات

وأكد الخبير العسكري أن عدم وجود جدية في تنفيذ الانسحاب ووقف إطلاق النار قد يدفع المفاوضات إلى طريق مسدود، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق تقديره.

وأشار إلى أن نجاح المسار التفاوضي يتطلب وجود آليات واضحة وملزمة تضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على الأرض، وليس الاكتفاء بالتفاهمات السياسية.

لبنان يتمسك بدور «اليونيفيل» في مراقبة التفاهمات

وفيما يتعلق بآلية التحقق من تنفيذ الانسحاب ووقف إطلاق النار، أوضح ملاعب أن لبنان يسعى إلى تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، باعتبارها جهة ذات مرجعية دولية يمكن أن تساهم في متابعة تنفيذ التفاهمات ومراقبة الالتزام بها.

وأشار إلى أن صدور قرار دولي من مجلس الأمن يحدد آلية المراقبة والجهات المشاركة فيها من شأنه أن يمنح لبنان ضمانات أكبر، موضحًا أن بلاده تسعى في الوقت نفسه إلى الحفاظ على مرجعية الجيش اللبناني، مع وجود آلية رقابة دولية واضحة.

بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي

وشدد العميد ناجي ملاعب على أن نجاح أي تفاهمات مستقبلية يتوقف على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف العمليات العسكرية، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكد أن لبنان لا يستهدف مجرد تغيير مواقع القوات الإسرائيلية، وإنما يسعى إلى انسحاب كامل يضمن سيادة الدولة اللبنانية، ويفتح المجال أمام الجيش اللبناني للقيام بدوره في حماية الحدود وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها.