مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

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أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، الثلاثاء، منخفضا بواقع 79.38 نقطة، أي ما يعادل 0.79 بالمائة، ليبلغ مستوى 10018.06 نقطة.

وتم خلال الجلسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تداول 158 مليونا و763 ألفا و806 أسهم، بقيمة 331 مليونا و524 ألفا و920.482 ريال، عبر تنفيذ 22604 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و954 مليونا و15 ألفا و444.430 ريال، مقابل 606 مليارات و810 ملايين و41 ألفا و734.014 ريال في الجلسة السابقة.