وزير العمل يبحث تدريب وتأهيل الكوادر التمريضية وتوفير فرص عمل لهم

التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال تأهيل وتطوير مهارات خريجي التمريض من الكليات والمعاهد الفنية والمدارس الثانوية الفنية للتمريض نظام الخمس سنوات، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهم.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في إعداد وتأهيل الكوادر التمريضية، ورفع قدراتهم المهنية واللغوية، وإكسابهم المهارات المطلوبة وفقًا للمعايير المهنية المطلوبة، بما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الكفاءات التمريضية المؤهلة.

وأكد الجانبان أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابة في توفير فرص عمل،و إعداد كوادر تمريضية تتمتع بالكفاءة والمهارة والقدرة على المنافسة، مع الحفاظ على جودة التعليم والتدريب والتأهيل، وبما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل واحتياجات الخريجين.

واتفق الجانبان على إعداد وصياغة بروتوكول تعاون مشترك يتضمن أوجه التعاون وآليات التنفيذ، بما يسهم في تطوير منظومة تأهيل خريجي التمريض، وفتح آفاق أوسع أمامهم للعمل، وفق معايير مهنية ولغوية معتمدة.