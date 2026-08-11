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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الموساد السابق يكشف: زرنا منشأة فوردو النووية الإيرانية عدة مرات

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشف الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، عن مفاجأة لافتة بشأن المنشأة النووية الإيرانية في فوردو، مؤكدا أن عناصر الجهاز تمكنوا من التجول داخل الموقع عدة مرات خلال السنوات الماضية، في إطار جهود استخباراتية لفهم طبيعة المنشأة وتفاصيلها.

وقال كوهين، خلال مشاركته في منتدى الجليل بمدينة صفد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية: «تجولنا في موقع فوردو النووي مرات عديدة من أجل فهم الموقع»، دون أن يكشف عن توقيت تلك الزيارات أو تفاصيل كيفية تنفيذها.

وعن الضربات الأمريكية التي استهدفت المنشأة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، قال كوهين: «قصف الأمريكيين له كان تحقيقًا لكل أحلامي».

وتعرضت منشآت فوردو وأصفهان ونطنز لأضرار كبيرة جراء الهجمات الأمريكية خلال الحرب، وسط تقارير تحدثت عن وجود نحو 440 كيلوجرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب في المواقع المستهدفة. 

وأشارت تقارير إلى أن جزءًا من هذه المواد ربما نقل إلى موقع يعرف باسم «بيك آكس ماونتن» بعد الضربات، في حين لا تزال تفاصيل مصير المخزون النووي الإيراني موضع خلاف وتكهنات.

وفي سياق آخر، قلل كوهين من خطورة امتلاك إيران يورانيوم مخصبًا بنسبة 60%، قائلًا إن هذه النسبة «لا تزال بعيدة عن أن تصبح قنبلة». 

ويختلف هذا التقييم عن تقديرات خبراء نوويين يرون أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يمكن، من الناحية الفنية، رفع تخصيبه إلى مستويات مناسبة للاستخدام في سلاح نووي خلال فترة قصيرة.

ولم تكن تصريحات كوهين بشأن البرنامج النووي الإيراني الأولى من نوعها؛ إذ سبق أن كشف، عقب مغادرته منصب رئيس الموساد عام 2021، عن تفاصيل غير مسبوقة حول عمليات الجهاز ضد إيران.

وخلال مقابلة تلفزيونية آنذاك، ألمح كوهين إلى مسؤولية الموساد عن تفجير منشأة لأجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في نطنز، كما تحدث عن العملية التي نفذها الجهاز عام 2018 واستولى خلالها على الأرشيف النووي الإيراني من مستودع في طهران.

كما أكد أن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي اغتيل لاحقًا، كان لسنوات ضمن أهداف الموساد، مشددًا على أن إسرائيل عازمة على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وفي ظهور سابق ببرنامج «عوفدا» الوثائقي على القناة 12 الإسرائيلية، تحدث كوهين عن معرفته التفصيلية بالمواقع النووية الإيرانية، وقال إنه لو أتيحت له الفرصة لاصطحب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان إلى «القبو» الموجود تحت الأرض في نطنز، حيث كانت أجهزة الطرد المركزي تعمل.

رئيس الموساد السابق منشأة فوردو الإيرانية يوسي كوهين موقع فوردو النووي إسرائيل وإيران المخزون النووي الإيراني جهاز الموساد الإسرائيلي

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