قناة «ماسبيرو أطفال» الرقمية تحصد نصف مليار مشاهدة على يوتيوب

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بدء تطوير قناة "ماسبيرو أطفال الرقمية" التي تعد واحدة من باقة قنوات ماسبيرو الرقمية . وقال المسلماني : إن فريقاً مميزاً من قطاعات ماسبيرو المختلفة بدأ للتو عملية تطوير كبيرة للقناة ، تشمل تقديم الجديد والقديم ، وتوازن بين المحتوي التربوي والترفيهي معاً.

ترفع قناة ماسبيرو أطفال التي وصل عدد مشتركيها إلي المليون شخص ، وقارب عدد المشاهدات علي يوتيوب نحو نصف المليار مشاهدة .. شعار: "المحتوى آمن .. اتفرج وانت مطمن".

تحتوي القناة في أغسطس ٢٠٢٦ على مكتبة تضم أكثر من ٢٨٠٠ فيديو من أرقى الإنتاجات الكلاسيكية والتراثية.

وعلى صعيد النطاق الجغرافي، تحظى القناة بمتابعة واسعة داخل مصر بنسبة بلغت 88.5%، إلى جانب حضورها في العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية، الجزائر، الكويت، المغرب، العراق، الإمارات، الولايات المتحدة، الأردن، وإيطاليا.

تزخر قناة "ماسبيرو أطفال" الرقمية بباقة فريدة من أرشيف التليفزيون المصري العريق الذي عايشته أجيال متعاقبة، ومن أبرز الأعمال : مسلسل «بكار» ، فوازير «عمو فؤاد»، مسلسل «القبطان عزوز» ، مسلسل «بسنت ودياسطي» ، فوازير «جدو عبده» ، حكايات «سرحان وعرفان» ، سلسلة «المغامرون الخمسة» ، مسلسل «بوجي وطمطم» ، مسلسل «أسماء الله الحسنى»، و«من قصص القرآن»، و«المبشرون بالجنة» ، حواديت أبلة فضيلة، ومجموعة مختارة من أغاني الأطفال الكلاسيكية وبرامج الكارتون والعرائس العريقة.

وتؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة الوطنية للإعلام على مواكبة العصر الرقمي الحديث واستثمار الكنز التاريخي لماسبيرو لخدمة وبناء وعي الأطفال وفق منظومة أخلاقية وقيمية أصيلة.