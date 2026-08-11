مش موافقين على الجوازة.. شقيقان يعتديان على زوج والدتهم بسلاح أبيض ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من شقيقيها لقيامهما بالتعدى على والدتهم وخطيبها بالضرب ببنى سويف.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف الجديدة من (ربة منزل ، أحد الأشخاص "مصابان بجروح قطعية متفرقة" – مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من نجلى الأولى لقيامهما بالتعدى عليهما بالسب والضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابتهما المنوه عنها لخلافات عائلية بينهم لرفضهما زواجها من الأخير.





أمكن ضبط المشكو فى حقهما (عاطلان - مقيمان بذات الدائرة) ، وضُبط بحوزة أحدهما (الأداة المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





