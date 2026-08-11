بنسبة نجاح 90.94%.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2026

اعتمد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح مدير المديرية أن نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغت 92.94 %، فيما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 86.5 % .

ومن جانبه وجه محافظ البحر الأحمر التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في المراحل التعليمية المقبلة، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للنهوض بالعملية التعليمية بمراحلها المختلفة .