رئيس الوزراء الفرنسي: الذكاء الاصطناعي ثورة تضاهي ثورة الطاقة الذرية

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، سباستيان لوكورنو، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تضاهي ثورة الطاقة الذرية، مشددًا على ضرورة نجاح فرنسا في مواجهة هذا التحدي التاريخي.

وقال لوكورنو، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» مساء اليوم الثلاثاء،: "يجب على فرنسا أن تنجح في هذا التحدي التاريخي كما نجحت في الماضي"، معلنًا أن بلاده اختارت تسريع وتيرة العمل في هذا المجال.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تم إقرار "نقلة نوعية" في مجال الذكاء الاصطناعي، تمثلت في تخصيص 655 مليون يورو من الاستثمارات الإضافية في هذا المجال عبر مبادرة "فرنسا 2030"، إلى جانب نشر مساعد محادثة سيادي مشترك بين جميع الموظفين العموميين.

وأضاف أنه يجري، بحلول نهاية العام، اختبار مساعد صحي عام موجه إلى جميع المستخدمين على منصة "أميلي" (وهي المنصة الرقمية التابعة للتأمين الصحي الفرنسي)، فضلًا عن إنشاء منصة جديدة لتسهيل الوصول إلى البيانات العامة لأغراض استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن طموح بلاده واضح، ويتمثل في جعل الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز السيادة والقدرة التنافسية وتحديث الدولة.