المغرب وإندونيسيا تبحثان توسيع تعاونهما الاقتصادي

استعرضت المغرب وإندونيسيا، اليوم الثلاثاء بجاكرتا، عددا من القطاعات ذات الإمكانات الواعدة لتوسيع تعاونهما الاقتصادي، في إطار إرادة مشتركة لتعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية.

وخلال مباحثات أجراها مع سفير المغرب بجاكرتا رضوان الحسيني، اعتبر وزير الاستثمار والتحول الصناعي الإندونيسي، روسان بيركاسا روسلاني، أن المملكة المغربية تشكل، بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات وإمكانات، شريكا موثوقا به ضمن استراتيجية إندونيسيا لتنويع اقتصادها، لاسيما في إفريقيا.

وأعرب المسؤول الإندونيسي، الذي يرأس أيضا صندوق الثروة السيادي "دانانتارا"، عن رغبته في إعطاء دفعة جديدة للشراكة مع المغرب، خاصة في مجالي التجارة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الأسمدة والسياحة والطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية، وهي قطاعات مرشحة للاضطلاع بدور محوري في هذه العملية، بالنظر إلى الخبرة والقدرات التي احرزتها المملكة المغربية.

ويأتي هذا التوجه في إطار السياسة الجديدة لوزارة الاستثمار الإندونيسية، المرتكزة على التحول الصناعي والتى تهدف إلى مواكبة طموح جاكرتا لتكون ضمن أكبر خمسة اقتصادات في العالم في أفق سنة 2045.

من جانبه، استعرض السفير المغربي المزايا التي تجعل من بلاده وجهة جاذبة للاستثمار، مسلطا الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب في عدد من القطاعات، لاسيما في أفق تنظيم كأس العالم 2030.

وأشار في هذا الصدد إلى ميناء طنجة المتوسط، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي، وشبكة القطارات فائقة السرعة، والمناطق الصناعية المندمجة، باعتبارها مقومات من شأنها تسهيل المبادلات وتعزيز قدرات المغرب كمنصة تربط بين الأسواق الدولية الكبرى.

واتفق المسؤولان على العمل من أجل تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما في ما يتعلق بحماية الاستثمارات وتشجيعها، بما يعزز تأمين المبادلات ويشجع الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على اغتنام الفرص التي تتيحها أسواقهما.