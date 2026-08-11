خبير تكنولوجيا: حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا مسؤولية مشتركة

أكد الدكتور محمد عزام، خبير إدارة التكنولوجيا، أن الحد من مخاطر الاستخدام غير الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على الأطفال والمراهقين، يتطلب تعاون الأسرة والمجتمع والدولة والمنصات الرقمية.

وقال محمد عزام، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن تعزيز الثقافة والوعي الرقمي أصبح ضرورة، مع تدريب صغار السن على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، مؤكدًا أن الحل لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يحتاج إلى التوعية والتربية والرقابة.

حماية الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية.

وتابع على ضرورة التزام منصات التواصل ومحركات الذكاء الاصطناعي بمسؤولياتها الأخلاقية تجاه حماية المستخدمين من المحتوى الضار، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الحكومات وملاك المنصات لوضع آليات أكثر فاعلية لحماية الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية.