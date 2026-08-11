خبير تكنولوجيا معلومات: مصر تحتاج لمنظومة قومية للهوية البيومترية

أكد عادل عبد المنعم، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التوجه نحو الاعتماد على بصمة الوجه في التحقق من هوية المواطنين قبل شراء خطوط المحمول يتطلب إنشاء منظومة قومية موحدة للهوية البيومترية، بما يضمن توحيد آليات التحقق والاستفادة منها في مختلف القطاعات.

وقال "عبد المنعم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن إنشاء منظومة موحدة، سواء من خلال نظام مركزي أو وفق آلية موحدة بين الجهات المختلفة، من شأنه أن يخدم قطاعات عديدة، وفي مقدمتها الاتصالات والبنوك والجهات الحكومية، بما فيها خدمات الجوازات وغيرها من الخدمات التي تتطلب التحقق من هوية المواطنين.



وأشار إلى أن هناك تجارب دولية يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، مستشهدًا بما يتم تطبيقه في بعض المطارات في دبي والسعودية، حيث تعتمد الإجراءات على وسائل التحقق البيومتري من الهوية، بما يقلل الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية في بعض مراحل الحصول على الخدمات.



وأكد أن تطبيق مثل هذه المنظومة في مصر لن يكون مجرد إجراء تقني، وإنما يتطلب مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية، إلى جانب توفير البنية التحتية والاستثمارات اللازمة لإنشائها وتشغيلها وتأمين البيانات.