الأهلي يواجه بادالونا الإسباني في أول مبارياته الودية بمعسكره الخارجي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منافسه بادالونا الإسباني اليوم وديا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق بادالونا الإسباني اليوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري، في أولى مبارياته الودية خلال معسكره المغلق المقام حاليًّا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتقام مباراة الأهلي ضد بادالونا الإسباني في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

تفاصيل تدريب الأهلي الأخير

وقد شهد تدريب الأهلي أمس تركيزًا كبيرًا على الجانب البدني في مستهل المران، حيث قاد مخطط أحمال الفريق فقرات بدنية ولياقة متنوعة لرفع معدلات الجاهزية البدنية لدى اللاعبين.

وبعدها خاض الفريق بعض التدريبات الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين طوال فترات المران، وقام بمنح عناصر الفريق عددًا من التعليمات الفنية لضمان تنفيذ الجمل الخططية بشكل جيد.

يذكر أن معسكر الأهلي مستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري، وتتخلله تدريبات يومية مكثفة ومباريات ودية.