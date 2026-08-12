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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد ويوجه بتقديم الرعاية للمرضى الفلسطينيين

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد ويوجه بتقديم الرعاية للمرضى الفلسطينيين
وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد ويوجه بتقديم الرعاية للمرضى الفلسطينيين
أ ش أ

 أجري وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال ، جولة تفقدية علي مستشفى الشيخ زويد المركزي، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمرضي الفلسطينيين.

وخلال جولته التفقدية قام وكيل وزارة الصحة بزيارة المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، موجهاً بتقديم الرعاية الصحية والطبية للأشقاء الفلسطينيين.

ووجه المرضي الفلسطينيون الذين يتلقون العلاج في المستشفى، الشكر إلي وزارة الصحة المصرية للجهود المبذولة في استقبالهم وعلاجهم في المستشفى.

في سياق متصل - تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الطوارئ والأقسام الداخلية والعناية المركزة والحضانة، حيث اطمأن على جاهزية الأقسام التشغيلية وجودة تقديم الخدمات الصحية.

كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للتشغيل و تقديم الخدمات الصحية، موجهاً بتنفيذ أعمال الصيانة غير الطبية للدهانات بالمستشفى.

وخلال تفقده قسم الحضانات بالمستشفى وجه وكيل الوزارة بصرف مكافأة لفريق للتمريض لتميزه في أداء عمله خلال التعامل الطبي مع الحالات..كما إستمع إلي المرضى وذويهم للتأكد من حسن تقديم الخدمات الطبية وتحقيق رضا المنتفعين.

وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال مستشفى الشيخ زويد المركزي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمرضي الفلسطينيين

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