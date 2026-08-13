قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
محمود صلاح بين الأهلي ومالاجا.. القرار النهائي بعد اجتماع غزل المحلة
لم يتحمل الصدمة.. وفاة شاب في نفس لحظة رحيل أمه بمستشفى طوارئ المنصورة
رباط صليبي.. فرج عامر يكشف طبيعة الإصابة الصادمة لـ بلعمري
جميع الأنواع مستمرة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن وقف استيراد الأنسولين
رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي
أصغر مُتحدثة للبيت الأبيض .. كارولين ليفيت تطوي صفحة ترامب في توقيت حسّاس | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 13 أغسطس 2026: قضاء بعض المشاوير

العقرب
العقرب

يتميز مولود برج العقرب بالشخصية القوية والطموح الكبير، كما يعرف بقدرته على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية، ويميل دائمًا إلى التفكير العميق وعدم الكشف بسهولة عما يدور بداخله.

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 أغسطس 2026

قد يرغب أفراد عائلتك في الخروج، أو التخطيط لوجبات الطعام، أو زيارة الأقارب، أو الاستمتاع بنزهة بالسيارة. حتى نزهة بسيطة، أو زيارة مقهى، أو قضاء بعض المشاوير قد تُشعرك بالانتعاش إذا حافظت على بساطتها. قد يتحسن مزاجك بصحبة جيدة، أو محادثة ممتعة، أو تغيير الأجواء. قد يطلب منك الآخرون مزيدًا من الاهتمام، لذا احرص على الموازنة بين احتياجاتهم واحتياجاتك.

توقعات برج العقرب صحيا

اعتني بجسمك بهدوء وسرعة بدلاً من انتظار تفاقم الألم. الإفراط في تناول الطعام، وعدم انتظام الوجبات، والجفاف، أو إهمال النظافة الشخصية الأساسية، كلها عوامل قد تُشعرك بعدم التوازن، تشير الأبراج إلى ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بالأمور الصحية الحساسة، لذا لا تؤجل الرعاية الروتينية إذا كنت تعاني من أي مشكلة صحية. الراحة مهمة، ولكن الاعتدال لا يقل أهمية. 

توقعات برج العقرب عاطفيا

إذا كنت متزوجًا أو مرتبطًا، فقد يُقدّر شريكك لفتة لطيفة أكثر من خطة مُحكمة. هدية صغيرة، أو وجبة خفيفة مفضلة، أو رسالة لطيفة خلال اليوم، أو تخصيص وقت دون تسرّع، كلها أمور تُهيّئ الأجواء بشكل رائع.

برج العقرب اليوم مهنيا

 إذا كانت لديك اجتماعات أو محادثات مع عملاء أو مقابلات أو مهام تعاونية، فإن التحضير المسبق سيساعدك أكثر من الإجبار. قد يكون توجيه أو نصيحة كبار الموظفين مفيدًا، خاصةً إذا كنت مترددًا بشأن الخطوة التالية في دراستك أو خططك المهنية. 

توقعات برج العقرب الفترة المقبلة

من المرجح أن يعمل الموظفون بثقة، على الرغم من استمرار بعض التعقيدات الخفية المتعلقة بالأمور السرية، أو تغيير التعليمات، أو عدم إتمام بعض الإجراءات. لا تدع هذا يُزعزع ثقتك بنفسك.

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج الابراج اليوم العقرب اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

جزيرة الوراق

مرور مواد أو مستلزمات بناء.. بيان هام بشأن جزيرة الوراق الجديدة

بالصور

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد