رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يجتمع برؤساء الأقسام لبحث سرعة إنجاز الأعمال والإجراءات الخدمية

عقد عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء الأقسام والإدارات بديوان عام المركز، لمتابعة سير العمل وبحث سبل الإسراع في إنهاء الأعمال والإجراءات المتعلقة بمصالح المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة حكومية متميزة وفي أقل وقت ممكن.

وتناول الاجتماع متابعة الملفات الجاري تنفيذها، والتأكيد على سرعة إنجاز الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مع ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الأقسام والإدارات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سرعة تقديم الخدمات.

وأكد رئيس المركز أهمية الالتزام بمواعيد إنجاز الأعمال، وحسن التعامل مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لطلباتهم وشكاواهم، مشددًا على أن تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

يأتي ذلك وفق توجيهات معالي الوزيرة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.