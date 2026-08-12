قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
محمود صلاح بين الأهلي ومالاجا.. القرار النهائي بعد اجتماع غزل المحلة
لم يتحمل الصدمة.. وفاة شاب في نفس لحظة رحيل أمه بمستشفى طوارئ المنصورة
رباط صليبي.. فرج عامر يكشف طبيعة الإصابة الصادمة لـ بلعمري
جميع الأنواع مستمرة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن وقف استيراد الأنسولين
رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار ينعى ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية ويشيد بالتوجيهات الرئاسية

حزب الصريين الأحرار
حزب الصريين الأحرار
حسن رضوان

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن وفاة ١٨ شخصًا وإصابة ٢٩ آخرين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن هذا الحادث الأليم خلّف حالة من الحزن العميق في نفوس المصريين، مشددًا على أن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين في مثل هذه الظروف الصعبة هو واجب وطني وإنساني أصيل.

وإذ يثمن المصريين الأحرار سرعة تحرك أجهزة الدولة منذ اللحظات الأولى للحادث، وما بذلته فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية والطبية من جهود في التعامل مع تداعياته، ونقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فإنه يشيد بمتابعة المسؤولين بالمحافظة وكذلك الجهات المعنية للموقف ميدانياً.

وأكد أن التوجيهات الرئاسية  الخاصة بسرعة تقديم الدعم والتعويضات لأسر الضحايا والمصابين، قد جاءت في وقتها وأن هذا التحرك الرئاسي إنما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على مساندة المواطنين والوقوف إلى جانبهم في أوقات المحن، وعدم ترك الأسر المكلومة تواجه آثار الفاجعة بمفردها.

كما يشدد الحزب على أهمية استكمال التحقيقات للوقوف على الأسباب والملابسات الكاملة لوقوع مثل هذا الحادث الأليم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تعزيز معايير السلامة على الطرق، والحد من تكرار هذه الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء وتترك وراءها أسرًا مكلومة.

وإذ يتقدم حزب المصريين الأحرار بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

حزب المصريين الأحرار الدواويس مركز القصاصين الإسماعيلية أسر الضحايا والمصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

جزيرة الوراق

مرور مواد أو مستلزمات بناء.. بيان هام بشأن جزيرة الوراق الجديدة

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى يسلط الضوء على تخريج دفعتين جديدتين بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان بحضور كامل الوزير

قناة الحياة

المسجد في مصر.. منبر للوعي والتعايش ومرآة للهوية الوطنية

الإخوان

منير أديب: الإخوان تتفكك إلى 4 جبهات.. وصراع المال والنفوذ يشعل الانقسامات

بالصور

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد