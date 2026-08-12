المصريين الأحرار ينعى ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية ويشيد بالتوجيهات الرئاسية

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن وفاة ١٨ شخصًا وإصابة ٢٩ آخرين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن هذا الحادث الأليم خلّف حالة من الحزن العميق في نفوس المصريين، مشددًا على أن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين في مثل هذه الظروف الصعبة هو واجب وطني وإنساني أصيل.

وإذ يثمن المصريين الأحرار سرعة تحرك أجهزة الدولة منذ اللحظات الأولى للحادث، وما بذلته فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية والطبية من جهود في التعامل مع تداعياته، ونقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فإنه يشيد بمتابعة المسؤولين بالمحافظة وكذلك الجهات المعنية للموقف ميدانياً.

وأكد أن التوجيهات الرئاسية الخاصة بسرعة تقديم الدعم والتعويضات لأسر الضحايا والمصابين، قد جاءت في وقتها وأن هذا التحرك الرئاسي إنما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على مساندة المواطنين والوقوف إلى جانبهم في أوقات المحن، وعدم ترك الأسر المكلومة تواجه آثار الفاجعة بمفردها.

كما يشدد الحزب على أهمية استكمال التحقيقات للوقوف على الأسباب والملابسات الكاملة لوقوع مثل هذا الحادث الأليم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تعزيز معايير السلامة على الطرق، والحد من تكرار هذه الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء وتترك وراءها أسرًا مكلومة.

وإذ يتقدم حزب المصريين الأحرار بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.