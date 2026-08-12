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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يغلق مدخلي قريتي مراح رباح والمنشية جنوب بيت لحم واستمرار إعتداءات المستوطنين

الاحتلال يغلق مدخلي قريتي مراح رباح والمنشية جنوب بيت لحم واستمرار إعتداءات المستوطنين
الاحتلال يغلق مدخلي قريتي مراح رباح والمنشية جنوب بيت لحم واستمرار إعتداءات المستوطنين
أ ش أ

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدخلي قريتي مراح رباح والمنشية، جنوب بيت لحم.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين الحديديتين المقامتين عند مدخلي القريتين، ومنعت مركبات الفلسطينيين من المرور، ما أعاق تنقلهم وأجبرهم على سلوك طرق بديلة.
يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظة بيت لحم، عبر إغلاق مداخل عدد من القرى والبلدات بالبوابات الحديدية، ونصب الحواجز العسكرية، ما يعرقل حركة المواطنين ووصولهم إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية والصحية.
وفى سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفاد "وفا " ، بأن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط انتشار واسع لفرق المشاة في شارع المدارس.
واستمرارا لإعتداءات المستوطنين، لاحق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرعاة في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية.
وأفادت "وفا" بأن مستوطنين لاحقوا الرعاة ، فيما أجبرت قوات الاحتلال الرعاة على مغادرة أراضيهم.
يذكر أن الرعاة في الأغوار الشمالية يتعرضون لاعتداءات يومية من المستوطنين، وتشمل هذه الاعتداءات مهاجمتهم ومنعهم من دخول المراعي، بالإضافة إلى الاعتداء على المواشي أو سرقتها، بحماية جيش الاحتلال.
كما واصل مستوطنون، منذ ساعات صباح اليوم، تنفيذ أعمال توسعة في البؤرة الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي، شمال القدس المحتلة.
وأفادت "وفا"، بأن مستوطنين واصلوا التوسعة في البؤرة الاستيطانية تزامنا مع أعمال استفزازية، وفرض قوات الاحتلال تضييقيات على المواطنين في المنطقة.
يذكر أن المستوطنين أقاموا قبل نحو شهر بؤرة استيطانية رعوية جديدة قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة، في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطانى الإسرائيلي في محافظة القدس، والهادفة إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قسرًا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخلي قريتي مراح رباح والمنشية جنوب بيت لحم البوابات الحديدية نصب الحواجز العسكرية

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