أوكرانيا تعلن استعادة 745 كيلومترًا مربعًا منذ بداية 2026

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استعادت نحو 745 كيلومترًا مربعًا من الأراضي منذ بداية العام الجاري، في تطور يعكس، وفق الرواية الأوكرانية، استمرار العمليات الهجومية المضادة في عدد من محاور الجبهة، وسط حرب متواصلة مع القوات الروسية.

ويأتي الإعلان في سياق سلسلة من التصريحات الأوكرانية التي تحدثت خلال الأشهر الماضية عن استعادة مساحات من الأراضي، خصوصًا في مناطق الجنوب والشرق. وكان قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي قد أعلن في يونيو الماضي أن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 600 كيلومتر مربع منذ مطلع عام 2026، مؤكدًا أن قوات بلاده حافظت على المبادرة في بعض قطاعات الجبهة.

وكان زيلينسكي قد أعلن في مايو أن أوكرانيا استعادت 590 كيلومترًا مربعًا منذ بداية العام، معتبرًا أن تطورات الميدان تعكس تحسنًا في الموقف الأوكراني. وتكشف مقارنة الأرقام المعلنة أن كييف واصلت تسجيل مكاسب ميدانية خلال الفترة اللاحقة، وإن كانت طبيعة هذه المكاسب وتوزيعها الجغرافي تختلف من محور إلى آخر.

وتشير تقارير وتحليلات عسكرية سابقة إلى أن القوات الأوكرانية حققت تقدمًا محدودًا في بعض المناطق الجنوبية، بينما ظل خط الجبهة الرئيسي متماسكًا نسبيًا، مع استمرار الهجمات الروسية في محاور أخرى. وأفادت تحليلات بأن القوات الأوكرانية تمكنت في مراحل سابقة من استعادة مئات الكيلومترات المربعة، خصوصًا في مناطق العمليات الجنوبية.

ومع ذلك، تبقى أرقام المساحات المستعادة بيانات صادرة عن الجانب الأوكراني، ولا تعني بالضرورة تغيرًا واسعًا في خريطة السيطرة العسكرية. كما أن التحقق المستقل من كل الأرقام الميدانية يظل صعبًا بسبب طبيعة المعارك والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق القتال.

ويكتسب الإعلان أهمية سياسية وعسكرية، إذ تسعى كييف إلى إظهار قدرتها على تحسين مواقعها الميدانية بالتوازي مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، فيما تواصل موسكو عملياتها العسكرية وتتمسك بأهدافها المعلنة في النزاع.