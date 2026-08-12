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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمجازر والتعامل الفوري

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع وتداول الأغذية، والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، مشددًا على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية، بقيادة الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل الوزارة ومدير المديرية، حملاتها التفتيشية المكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تمكنت إحدى الحملات بمركز ومدينة المحلة الكبرى من ضبط 6 أطنان من هياكل الدواجن والدهون الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية 

كما استهدفت الحملات عددًا من الأسواق والمحال بقرى مركز طنطا، وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 5 محاضر وضبط 580 كجم من اللحوم والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل تداولها بالأسواق، مع إحالة المحاضر والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ردع مخالفين 

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والأجهزة التنفيذية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل التعامل الفوري مع أي مخالفات تتعلق بصحة المواطنين وسلامة المنتجات الغذائية، مع استمرار المتابعة الميدانية ورفع معدلات التفتيش على الأسواق والمجازر ومنافذ بيع الأغذية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات ردع مخالفين حملات مرورية

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