خبير عراقي: ليس من السهل انخراط الفصائل المسلحة في الجيش العراقي

قال الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إنه لا يعتقد أنه سيكون من السهل انخراط الفصائل المسلحة بالعراق في القوات المسلحة العراقية، مؤكدًا أنه «من المحال أن تنصهر هذه الفصائل في القوات المسلحة العراقية، في الجيش العراقي»، موضحًا، أن هذه الفصائل في الأساس تدربت على نمط من الأسلحة للمقاومة الإسلامية العالمية المرتبطة بفيلق القدس وبمرجعية «قُم» في إيران.





وأضاف في مداخلة ، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ استراتيجية وثقافة هذه الفصائل العسكرية هي «مقاومة»، وليست ضمن إطار أسلحة وصنوف جيش نظامي على الإطلاق.



وتابع، أنها تمتلك صواريخ ومفخخات وطائرات مسيرة وكاتيوشا وغيرها من الوسائل العسكرية البعيدة تمامًا عن اختصاصات أو صنوف الجيش العراقي.وأوضح أن قرار السلم والحرب لا ينبغي أن يكون بيد فصائل مسلحة تقصف دول الجوار، ومنها تركيا والأردن والكويت والبحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقال إن هذه الفصائل يمكن أن تمارس عمليات عسكرية في أي منطقة من المناطق، سواء في الشرق الأوسط أو في العالم عمومًا، طبقًا لتوجيهات وأوامر فيلق القدس ومرجعية «قُم».

وأوضح غازي فيصل أن هذه الفصائل تعتقد أنها مكلفة، وأنها تنفذ «تكليفًا إلهيًا» من أجل المشاركة في هذه الحروب المقدسة لولاية الفقيه، بهدف تقويض النظام الدولي وإنشاء نظام دولي للعدل الإلهي والقانون الإلهي بهبوط الإمام المهدي، مؤكدًا، أن هناك «نظرية مختلفة تمامًا وعقائد مختلفة تمامًا» لدى هذه الفصائل عن الحكومة العراقية.