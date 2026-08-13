تجارة عين شمس تطلق مساراتها الحديثة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن إطلاق الدليل الشامل لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية (Credit Hours English Program)، في إطار الخطة الاستراتيجية للكلية لتقديم تعليم بمعايير أكاديمية عالمية يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

​ويطرح البرنامج مسارات تخصصية حديثة ومتطورة، صُممت خصيصاً لتجمع بين المعرفة التجارية المتقدمة والتقنيات التكنولوجية الحديثة، لتشمل مجالات تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويرتكز البرنامج على رؤية مؤسسية واضحة تهدف للعبور بالخريجين "نحو مستقبل رقمي أفضل"، من خلال تسليحهم بالمعرفة والتقنيات الذكية التي تفتح أمامهم فرصاً وظيفية بلا حدود في ظل الاقتصاد الرقمي المتسارع.

​وفي هذا السياق، ترحب إدارة الكلية واتحاد الطلاب، بالطلاب الجدد المرشحين والمحولين للعام الأكاديمي الجديد، وتستعد الكلية لاستقبالهم لإنهاء إجراءات قيدهم والرد على كافة استفساراتهم الأكاديمية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ بمقر الكلية.

​وتيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، وفرت الكلية القنوات الرقمية التالية لإتمام إجراءات التسجيل، استخراج البريد الأكاديمي، والتحويل بمرونة كاملة:

​رابط (فورم) التسجيل للبرنامج وعمل الإيميلات الأكاديمية: https://forms.cloud.microsoft/r/5ihHrn06et

​رابط التسجيل المبكر: https://bit.ly/4frREMM

​رابط التحويل المباشر للكلية: https://ums.asu.edu.eg:7090/ASUTransfer/App